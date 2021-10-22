Горняк22: В Барнауле рабочий стройки погиб при обрушении кирпичной стены

Кирпичная стена Фото: pixabay.com

Мужчина, возраст которого пока не сообщается, проводил земляные работы, когда на него сверху упала кладка ветхого здания

В Барнауле рабочий погиб при обрушении кирпичной стены на объекте будущего строительства. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Алтайскому краю.

ЧП произошло 21 октября в микрорайоне Новосиликатном.

По предварительным данным, работник выполнял земляные работы для расчистки территории.

«Вследствие несчастного случая на него упала кирпичная кладка от части стены, подлежащей сносу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», – сообщили в ведомстве.

Возраст погибшего не уточняется. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Толк» сообщал о том, что семья погибшего на площадке шинного комбината Алтая рабочего получит выплату.

ТОЛК