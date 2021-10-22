Горняк22: В Алтайском крае подросток заявил о планах устроить стрельбу в школе

Класс в школе Фото: комитет образования Барнаула

Сообщения о возможной атаке стали приходить в родительских чатах. По словам одной из матерей, администрация учебного заведения хотела замять историю

В Бийске (Алтайский край) ученик шестого класса одной из школ города высказал намерение устроить стрельбу в учебном заведении. Об этом в группе в Instagram рассказала мать одного из учащихся.

«Вчера в школе произошло ЧП. Ученик открыто заявил о своем намерении принести оружие в школу и перестрелять детей», – написала женщина.

По ее словам, администрация школы якобы попыталась замять дело, а мальчика допустили до уроков. Она высказала опасения за безопасность детей.

Такой инцидент в городе действительно зарегистрировали, выяснила газета «Бийский рабочий», по ее сведениям, правоохранители проводят проверку.

По некоторым данным, сообщение о якобы подготовке скулшуттинга в соцсетях разместила группа школьников, которая таким образом хотела лишь сорвать уроки.

Проблема вооруженных нападений на учебные заведения в России вновь обострилась после инцидента 20 сентября в Перми, когда студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь на территории одного из корпеусов. В результате нападения погибли шесть человек, еще 40 пострадали. Сам стрелок был тяжело ранен и сейчас находится в больнице. После этого в Барнауле властям уже приходилось опровергать сообщения о готовящихся подобных атаках.

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