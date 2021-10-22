Горняк22: Новосибирский охранник сломал позвоночник подростку из-за подозрений в краже

Кадр из видео Фото: СУ СК по Новосибирской области

По словам матери, мальчик долго ходил по магазину, чем разозлил охранника. Он ударил подростка в место недавнего перелома и спровоцировал новую травму

19 октября в Новосибирске охранник магазина «Пятерочка» избил 13-летнего школьника, которого заподозрил в краже лимонада, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел в супермаркете на проспекте Дзержинского. По словам матери ребёнка, она отправила сына в магазин за лимонадом. На прилавках подросток его не нашел, а продавцы на просьбу помочь, ответили, чтобы сам искал, сообщает «НГС».

«Охранник за ним по пятам ходил и сказал: «Что ты от меня прячешься?» Сын ему ответил, что не прячется, а ищет лимонад», – рассказала женщина.

Мужчина догнал мальчика, заломил ему руки и попытался вывести из магазина, а когда ребенок вырвался – он ударил его по спине между лопаток. Врачи диагностировали у подростка компрессионный перелом позвоночника. Женщина обратилась в полицию. Дело на контроль взял председатель СК.

Управляющая магазином заявила, что охранника на время разбирательств отстранили от работы. В холдинге, которому принадлежат магазины «Пятерочка», сначала заявили, что пострадавший спровоцировал мужчину, но позже прислали сообщение с извинениями.

Ранее барнаулец получил нож в спину во время отдыха в Республике Алтай. Потерпевший приехал в гости в село Онгудай к своему знакомому. Мужчины решили отметить встречу, а после поссорились с несколькими сельчанами у магазина. Подозреваемый признал свою вину.

ТОЛК