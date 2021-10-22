Горняк22: В Алтайском крае ввели карантин из-за вспышки инфекции у коров

Корова Фото: pixabay.com

Серию приказов об ограничительных мерах в связи с заболеваемостью сельскохозяйственных животных выпустило региональное управление ветеринарии

В семи районах Алтайского края объявили карантин из-за вспышки лейкоза среди крупного рогатого скота. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на данные официального портала правовой информации.

Согласно этим сведениям, эпизоотические очаги заболевания выявили в ряде сел Благовещенского, Каменского, Крутихинского, Топчихинского, Хабарского, Целинного, и Шелаболихинского районов.

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь с необратимым процессом. Год назад региональные власти заявляли, что только 10% коров на Алтае заражены этой инфекцией.

ТОЛК