Горняк22: Алтайский предприниматель показал, как сливает молоко в землю

Молоко Фото: Myriam Zilles с сайта Pixabay

Видео сделал предприниматель, закупающий молоко с частных подворий, в Краснощековском районе. По его словам, такая ситуация возникает не в первый раз

Сборщик молока в Алтайском крае показал, как сливает непригодное для реализации молоко. Кадры опубликовал Instagram газеты «Районный вестник».

Съемку сделали в Краснощековском районе – автор видео поясняет за кадром, что на такой шаг пришлось пойти из-за того, что в сырье обнаружили антибиотики.

«Вот так вот сливаем молоко на землю, в канализацию. Говоришь же людям: «Ставите уколы, мажете вымя – не сдавайте это молоко. Страдать теперь будем все», – сетует предприниматель.

По его словам, такой продукт «не принимают нигде», а с самой ситуацией он сталкивается уже не в первый раз.

В январе 2020 года директор крупного барнаульского молочного комбината рассказывал «Толку», что предприятие почти не выявляет сырье с повышенным содержанием антибиотиков.

ТОЛК