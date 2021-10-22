Горняк22: Что за фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна», где Бенедикт Камбербэтч одержим кошками

Кадр из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна" Фото: Скрин с трейлера

В прокат вышел новый фильм с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, где он сыграл одержимого котами и кошками художника Луиса Уэйна

«Кошачьи миры Луиса Уэйна» – новинка кинопроката с популярным актером Бенедиктом Камбербэтчем («Шерлок», «Доктор Стрендж») в главной роли, заодно примерившем амплуа продюсера.

В ленте также снялись Клер Фой, Джэми Деметриу, Андреа Райзборо, Тоби Джонс. А еще съемочная группа прибегла к услугам четвероногих актеров.

«Большая часть наших котов были профессиональными котами-актерами. У них почти у всех свои страницы на IMDB есть!» – цитирует Lenta.ru Уилла Шарпа, режиссера «Кошачьих миров Луиса Уэйна».

Главный персонаж фильма, иллюстратор Луис Уэйн – реальная историческая фигура. Именно он изменил привычки английского общества, которое ценило собак и считало котов спутниками ведьм, рассказывает Forbes. Художник заставил современников восхищаться рисунками антропоморфных котов.

Луис Уэйн всю жизнь боролся с внутренней болью. По слухам, у него могла быть шизофрения. Внутреннему миру Уэйна режиссер «Кошачьих миров» посвятил большую часть ленты.

«Резкие, яркие цвета, камера, которая ракурсами и движениями подчеркивает состояние ума Луиса Уэйна, — все это было задумано с самого начала. В этом и была идея — добиться субъективности, попробовать показать мир, каким его видел Луис, сквозь призму его искусства», – говорит сам Бенедикт Камбербэтч.

ТОЛК