Горняк22: Томенко уволил попавшего под следствие управделами Степанова

Андрей Степанов Фото: udg.alregn.ru

По сведениям анонимных источников, чиновник написал заявление по собственному желанию, которое глава региона удовлетворил

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уволил начальника управления делами губернатора и правительства региона Андрея Степанова, которого ранее арестовали по уголовному делу. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на источники в правительстве края.

По сведениям ресурса, глава региона подписал распоряжение об освобождении чиновника от занимаемой должности по собственному желанию с 19 октября.

О том, что силовики задержали Степанова, стало известно 12 октября. Как считает следствие, в 2016 году его ведомство предложило построить стоянку в Барнауле – контракт заключили на 80 млн рублей. Однако в процессе экспертиза не одобрила внесенные в проект изменения.

Подрядчик к тому времени уже выполнил часть работ, но оплаты не получил и обратился в суд. В итоге по распоряжению Степанова якобы незаконно выделили из бюджета субсидию в размере 19 млн рублей на оплату судебных требований.

Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Его отправили под арест на два месяца.

ТОЛК