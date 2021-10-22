Горняк22: В Барнауле с открытием Старого моста меняют маршруты 16 автобусов

Общественный транспорт. Автобус Фото: barnaul.org

В списке – не только городские маршруты, но и те, что сообщают краевой центр с Новоалтайском, а также алтайскими райцентрами

В Барнауле после запуска движения по Старому мосту меняют маршруты 16 автобусов. Об этом сообщает минтранс Алтайского края.

Уточняется, что это произойдет уже с 21 октября.

Схемы движения каких автобусов изменят

В список вошли маршруты № 120, 125, 134, 205, 250, 251, 270, 673, 674, 740, 806, 882, 897, 903, 906, 938.

Ведомство публикует новые схемы движения.

В конце 2018 года автодорожная часть барнаульского Старого моста перешла в федеральную собственность, поступив на баланс Упрдор «Алтай». Объект, который к этому моменту уже долгое время находился в неудовлетворительном состоянии, закрыли на ремонт в январе 2020 года. Официально запустили движение по переправе 20 октября.

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