Горняк22: Пять барнаульских ресторанов вошли в топ-50 Сибири

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Рейтинг составляли 100 экспертов, в числе которых были управляющие ресторанов, отельеры, шеф-повара, сомелье, бармены, журналисты и блогеры

Пять барнаульских ресторанов вошли в топ-50 престижной премии Wheretoeat Siberia 2021. Об этом сообщает пресс-служба управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

По итогам балльной оценки рейтинг ресторанов алтайской столицы выглядит так:

дом-ресторан «Ясная Поляна» (22-23-е место)

ресторан-пивоварня «Бирдок» (30-е место)

рестобар Craft Burger (36-37-е место)

ресторан ATLAS (42-43-е место)

ресторан авторской кухни SREDA (44-45-е место).

Церемония вручения наград прошла в Красноярске.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что в Барнауле появится ресторан с чайным баром и открытой кухней в здании-памятнике.

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