Горняк22: Что известно о выходных днях с 30 октября по 7 ноября

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Ноябрьские выходные официально продлили на неделю. Рассказываем, как все-таки будут отдыхать россияне и кто будет работать в этот период

Как будут отдыхать россияне в ноябре

Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении выходных в ноябре и объявил дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты», – подчеркнул Владимир Путин.

Регионам, в которых отмечается высокая заболеваемость коронавирусом, президент поручил оценить обстановку и ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Также при необходимости их можно будет продлить и после 7 ноября.

Будут ли работать школы и детские сады

Владимир Путин Фото: Фото: kremlin

С 30 октября по 7 ноября российские школы уходит на осенние каникулы. Так что учебные заведения в этот период работать не будут. Также в эти дни запрещено проводить какие-либо общешкольные мероприятия.

О работе детских садов пока ничего не известно. Это будут решать главы регионов на заседаниях оперштабов. В Алтайском крае он пройдет 21 октября.

Будут ли работать в выходные поликлиники

Информация о работе поликлиник также появится после заседания оперштаба. Предполагается, что их работа будет организована так же, как и в мае 2021-го. Напомним, в эти дни поликлиники работали в штатном режиме.

Кто точно будет работать с 30 октября по 7 ноября

В любые праздничные и выходные дни в штатном режиме продолжают работать медицинские и аварийные службы, пассажирские перевозки и полиция.

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