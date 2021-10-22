Горняк22: Барнаульцы могут сообщить о холоде или жаре в своих квартирах

Отопление Фото: Анна Меньшикова/Толк

По словам представителей СГК, они надеются, что горожане будут пользоваться картой на протяжении всего отопительного сезона, даже когда качество теплоснабжения ух полностью устраивает

​В Барнауле начала работать карта общественного контроля качества теплоснабжения, сообщает Telegram-канал «СГК Барнаул».

«Для удобства сбора вопросов и мнений об отоплении заработала карта, на которой каждый может поставить отметку – дома холодно, нормально или жарко. Это позволит оценивать комфорт потребителей и собирать обратную связь», – рассказали представители компании.

В СГК отметили, что если пользователь хочет, чтобы компания отреагировала на отметку комментарием, то дополнительно нужно указать температуру в квартире и номер телефона. Отметки можно ставить сколько угодно раз, но не чаще одного раза в сутки.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле произошла авария на магистральном трубопроводе. Повреждение на трубе диаметром 400 мм обнаружили на улице Юрина, 275б. На время ремонтных работ для части горожан на восемь часов отключили отопление и горячую воду. Без воды и отопления также остались две школы и детский сад.

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