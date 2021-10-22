Горняк22: Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 84 тысячи человек
Коронавирус Фото: pixabay.com
Сейчас в регионе от коронавируса прививаются 735,1 тыс. человек. При этом первую дозу вакцины поставили 44 тыс. человек, полностью привиты 681 тыс. жителей края
391 новый случай инфицирования коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее число зараженных в регионе достигло 84 244 человек, среди них 6 356 – дети до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
- 24 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, все скончались непосредственно от инфекции. Всего за пандемию в регионе умерли 5 999 больных.
- В крае сейчас 798 тяжелобольных коронавирусом, из них подключены к аппаратам ИВЛ 294 человека.
- Выздоровел от коронавируса за сутки 131 человек. Общее число переболевших – 60 823.
- 4 509 коек для ковидных больных развернуто в крае. Сейчас в резерве остается 386 мест.
- С подтвержденным коронавирусом в госпиталях лежат 3 730 пациентов. Еще у 393 человек диагностировали пневмонии, похожие на ковид.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 118,
Бийск – 40,
Рубцовск – 37,
Заринск – 16,
Яровое – 15,
Камень-на-Оби – 13,
Бийский район – 10,
Ключевский район – 9,
Локтевский, Павловский и Топчихинский районы – по 8,
Табунский и Третьяковский районы – по 7,
Зональный, Рубцовский, Тюменцевский и Усть-Калманский районы – по 6,
Алейский, Змеиногорский, Калманский, Первомайский и Шипуновский районы – по 5,
Алейск, Курьинский, Михайловский, Романовский, Тогульский и Троицкий районы – по 4,
Мамонтовский, Родинский и Тальменский районы – по 3,
Новоалтайск, Егорьевский, Красногорский и Целинный районы – по 2,
Залесовский, Краснощековский, Крутихинский, Панкрушихинский и Ребрихинский районы – по 1.