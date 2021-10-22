Горняк22: Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 84 тысячи человек

Коронавирус Фото: pixabay.com

Сейчас в регионе от коронавируса прививаются 735,1 тыс. человек. При этом первую дозу вакцины поставили 44 тыс. человек, полностью привиты 681 тыс. жителей края

391 новый случай инфицирования коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее число зараженных в регионе достигло 84 244 человек, среди них 6 356 – дети до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

24 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, все скончались непосредственно от инфекции. Всего за пандемию в регионе умерли 5 999 больных.

В крае сейчас 798 тяжелобольных коронавирусом, из них подключены к аппаратам ИВЛ 294 человека.

Выздоровел от коронавируса за сутки 131 человек. Общее число переболевших – 60 823.

4 509 коек для ковидных больных развернуто в крае. Сейчас в резерве остается 386 мест.

С подтвержденным коронавирусом в госпиталях лежат 3 730 пациентов. Еще у 393 человек диагностировали пневмонии, похожие на ковид.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 118,

Бийск – 40,

Рубцовск – 37,

Заринск – 16,

Яровое – 15,

Камень-на-Оби – 13,

Бийский район – 10,

Ключевский район – 9,

Локтевский, Павловский и Топчихинский районы – по 8,

Табунский и Третьяковский районы – по 7,

Зональный, Рубцовский, Тюменцевский и Усть-Калманский районы – по 6,

Алейский, Змеиногорский, Калманский, Первомайский и Шипуновский районы – по 5,

Алейск, Курьинский, Михайловский, Романовский, Тогульский и Троицкий районы – по 4,

Мамонтовский, Родинский и Тальменский районы – по 3,

Новоалтайск, Егорьевский, Красногорский и Целинный районы – по 2,

Залесовский, Краснощековский, Крутихинский, Панкрушихинский и Ребрихинский районы – по 1.

ТОЛК