Горняк22: «Зачал детей за 12 секунд». Как Сергея Шубенкова прожарили барнаульские комики

Сергей Шубенков Фото: instagram.com/barneystandup

Восемь комиков из Барнаула «прожаривали» друг друга, и в каждом раунде Сергей Шубенков выбирал победителя. Затем четыре финалиста «прожарили» его самого

20 октября барнаульские стендаперы «прожарили»* Сергея Шубенкова. Комики шутили над тем, какой вид спорта он выбрал, ситуацией с обвинениями в употреблении допинга и перспективами его карьеры. «Толк» выбрал лучшие шутки вечера.

«Когда смотришь выступления Сергея, понимаешь: «Ред Булл» окрыляет, но ненадолго» (Даниил Попов)

«Сергей стал первым белым за 24 года, который обыграл темнокожих в беге на 110 метров с барьерами. Зная нынешние нравы, если про него будут снимать фильм, его все равно будет играть темнокожий» (Даниил Попов)

«Смотря на Сергея, видишь большие перспективы, карьеру и думаешь: «Какой же крутой физрук будет у кого-то в школе» (Влад Ворсин)

«Сергей занимался тхэквондо, хоккеем, боксом. Но выбрал легкую атлетику, потому что убежать от *** (драки) проще» (Влад Ворсин)

«Представьте синопсис: отец попадает под суд из-за того, что его сын использовал запрещенные препараты. Это не сюжет нового сериала, это история о том, как заболел сын Сергея» (Хачатур Манасян)

«Сергей – фанат игры «Ведьмак», поэтому, подпрыгивая на каждом барьере, он говорит: «Вперед, Плотва!» (Хачатур Манасян)

«Шубенков преодолевает 110 метров с барьерами за 12 секунд. У него два ребенка, он их тоже зачал за 12 секунд» (Норбу Гуруев)

Сергей Шубенков сам выбрал победителя вечера – им стал Хачатур Манасян. Он выиграл 5 тыс. рублей.

Хачатур Манасян Фото: instagram.com/barneystandupПрожарка – это вид юмористического шоу, когда комики шуточно критикуют гостя. При этом зачастую шутки звучат жесткие, но цели оскорбить объект юмора ни у кого нет.

ТОЛК