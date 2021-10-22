Горняк22: Жители Алтайского края увидят осенний звездопад Ориониды

Звезды. Туманность. Космос Фото: nskumar1968 с сайта Pixabay

Осенний метеорный поток Ориониды во второй половине октября достигает своего максимума. При безоблачном небе и доле везения можно увидеть до 25 падающих звезд в час

21 октября у жителей Алтайского края есть шанс загадать желание на падающую звезду. Осенний метеорный поток Ориониды достиг своего максимума и при условии безоблачного неба готов ежечасно радовать наблюдателей десятью-двадцатью падающими звездами, рассказали в Барнаульском планетарии.

Если любоваться метеорами можно только при хорошей погоде, то загадывать желания можно даже при условии пасмурной погоды, уточняют астрологи dailyhoro.ru.

Важно соблюсти несколько несложных правил. Желание должно быть реалистичным и не злым, а формулировка – простой. Кроме того, можно загадывать только одно желание.

Звездопад Ориониды продлится до 7 ноября 2021 года.

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