Горняк22: Врачи перечислили последствия нерабочей недели для россиян

Стоп коронавирус Фото: pixabay.com

По словам врача Варвары Веретюк, снизить распространение коронавируса можно, только ограничив контакты, поэтому разумный срок разобщения – 28 дней

Теоретически ограничения в виде недельных выходных смогут замедлить распространение COVID-19, но не ясно, как долго продлится этот эффект. Одна-две недели вряд ли существенно повлияют на заболеваемость, заявила терапевт Ирина Аманатова, сообщает «НГС».

«Инкубационный период COVID-19 может длиться от 2 до 14 дней. При этом многие россияне в нерабочие дни будут гулять и контактировать друг с другом. Целесообразнее будет перевести сотрудников, где это возможно, на удаленную работу», – отметила врач Ольга Филоненко.

Вирусолог Александр Соловьев подчеркнул, что такая мера сейчас необходима, но вводить ее нужно с дополнительными ограничениями – ужесточением контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Напомним, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей из-за ухудшения ситуации с COVID-19. При этом, по ее словам, в некоторых регионах, где ситуация особенно неблагоприятная, выходные можно ввести с 23 октября.

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