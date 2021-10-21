ГОРНЯК22 22.10.2021
Общество

Горняк22: Алтайский минздрав предупредил о фейке про сбор 700 тысяч на вакцину

Горняк22
15 часов Ago

Вакцина. Уколы Фото: телеканал "Толк"

Письма на якобы официальных бланках ведомства с подписью министра поступают в адрес руководителей различных предприятий региона

В Алтайском крае компании начали получать письма за подписью главы минздрава региона Дмитрия Попова о якобы сборе средств на закупку вакцины против коронавируса. В ведомстве эти обращения назвали не соответствующими действительности.

Министерство опубликовало один из таких документов – в нем гендиректору барнаульского завода РТИ предлагают оказать «финансовую поддержку инициатив» в борьбе с ковидом на сумму свыше 679 тысяч рублей.

«Сообщаем, что рассылаемые сообщения – фейк», – заявили в минздраве.

Здесь также отметили, что передали информацию о мошеннических действиях в правоохранительные органы.

Российские регионы получают вакцины от COVID-19 бесплатно – партии распределяет федеральный минздрав. По последним данным, в край поступило более 1 млн комплектов вакцины. Полностью привито свыше 670 тысяч человек.

Рассылка недостоверной информации, связанной с коронавирусом, случается уже не в первый раз. Так, осенью 2020 года появились объявления о поиске волонтеров для вакцинации. Фейковые сообщения о сборах на закупку вакцины с подписью Попова предприятия края получали еще в мае.

ТОЛК

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