Горняк22: Наталья Кувшинова дебютировала в новой должности на заседании правительства

Наталья Кувшинова Фото: Анна Меньшикова

Представителя губернатора в алтайском парламенте доложила о законодательных инициативах, внесенных в повестку ближайшей сессии алтайского парламента

Экс-депутат Госдумы VII созыва Наталья Кувшинова, которая недавно получила должность представителя губернатора в алтайском парламенте, дебютировала в новой роли на заседании правительства региона 20 октября.

Кувшинова доложила о законодательных инициативах, внесенных главой региона в повестку ближайшей сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС).

Томенко пригласил своего представителя в заксобрании к докладу со словами: «Первое выступление в этом качестве. Прошу, Наталья Сергеевна».

Кувшинова поблагодарила губернатора и напомнила, что 28 октября в АКЗС пройдет вторая сессия нового созыва, и тезисно доложила о ключевых вопросах, которые рассмотрят депутаты.

«Всего в повестке сессии рассмотрят 20 законопроектов, из них 14 внесены губернатором. Ряд законопроектов внесен с иными субъектами с правом законодательной инициативы, например с прокурором Алтайского края», – отрапортовала Кувшинова.

Она оговорилась, что по каждому законопроекту докладывать не станет, но при этом готова ответить на все вопросы.

Отдельно вновь назначенный представитель губернатора в АКЗС остановилась на главных законопроектах, которые рассмотрят на сессии. Это вопросы, касаемые рассмотрения бюджета региона и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Еще один важный вопрос, который выделила Кувшинова, – внесение дополнительных гарантий для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

«Инициативой губернатора и прокурора края предлагается усовершенствовать процедуру выдачи выплат без судебного решения», – рассказала Кувшинова.

Напомним, Наталья Кувшинова сменила на данной должности Стеллу Штань, которая получила три года условно за мошенничество в особо крупном размере.

ТОЛК