Горняк22: В Бийске из спековских домов предложили расселить еще 120 квартир

Переезд Фото: pixabay.com

По условиям муниципальной программы, под расселение попадают 69 квартир, при этом всего в трех спековских домах 189 квартир, и все они могут быть признаны непригодными

В Бийске общественники предложили расселить из спековских домов дополнительно еще 120 квартир из тех, кто сам купил там жилье, сообщает «Бийский рабочий».

Муниципалитет ранее принял программу расселения жителей спековских домов, помещения которых признали не пригодными для жилья. На это выделили почти 100 млн руб. При этом по условиям программы, претендовать на новую недвижимость могу только те, кто получил квартиры в рамках переселения из ветхого и аварийного жилфонда.

В Общероссийском народном фронте такую инициативу не поддержали. Представители ОНФ рассказали, что к ним обратились жители, не согласные с тем, что власти не планируют расселять остальных жильцов.

Кроме того, в ОНФ отметили, что в спековских домах выявили столько нарушений, что стоимость их устранения будет выше стоимости нового строительства. При этом по ряду признаков эти дома можно считать самостроем, которые не ввели в эксплуатацию.

«Мы постоянно на связи с жильцами, которые считают, что их права были нарушены еще при первом переселении на улицу Спекова. Мы призываем минстрой и администрацию при расселении соблюсти права 100% жильцов «спековских», – подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

Ранее следователи инициировали вопрос отставки мэра Бийска Студеникина. Причиной этому стали дома на Спекова, которые признали не пригодными для проживания. В мэрии ответили, что если депутаты не согласны с доводами следствия и могут выразить отказ от инициирования отставки мэра.

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