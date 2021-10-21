Горняк22: «Марию-Ра» оштрафовали на 300 тысяч за просрочку в магазине

"Мария-Ра" Фото: Анна Меньшикова, Толк

В сельском магазине сети нашлись и другие нарушения – грязные холодильники, пыль и остатки продуктов питания, а сотрудники не смогли предоставить медкнижки

В Республике Алтай суд обязал компанию «Мария-Ра» выплатить крупный штраф за реализацию в магазине продукции с истекшим сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Ранее жители села Чоя пожаловались в ведомство, что постоянно обнаруживают на прилавках магазина сети просрочку. Во время внеплановой проверки эти факты подтвердились, компании назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

«Мария-Ра» пыталась обжаловать это решение, но безуспешно – арбитражный суд оставил постановление Роспотребнадзора в силе.

Роспотребнадзор уже не в первый раз налагает санкции на ретейлера. Так, зимой 2020 года компании выписали штраф на 400 тысяч за «ковидные» нарушения.

ТОЛК