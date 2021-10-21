Горняк22: Врач объяснил, по каким признакам распознать ковидный кашель

Болезнь. Кашель Фото: pexels.com

Специалист подчеркнул, что после личного анализа своего состояния за окончательным диагнозом необходимо обратиться к лечащему врачу

Однозначную симптоматику для кашля при коронавирусе дать невозможно. Однако есть определённый собирательных образ симптомов, которые чаще всего встречаются у больных коронавирусом, заявил отоларинголог Владимир Зайцев, сообщает «Слово и Дело».

«Кашель начинается из ниоткуда, у этого состояния нет продромального периода, когда человек начинает чувствовать, что заболевает. Пациент не успевает понять, что с ним что-то происходит», – рассказал он.

По словам врача, ковидный кашель отличается поверхностностью, надсадностью и облегчения не приносит. Такой кашель долго не прекращается, поэтому его можно назвать «изнуряющим».

«Кашель не громкий и лающий, то есть дискомфорт он приносит не окружающим, а самому больному. Он продлится не один-два дня, и останется с больным и в постковидный период. Только в конце болезни появляется вязкая мокрота. Это признак воспаления бронхо-легочной системы.», – отметил отоларинголог.

Врач также отметил, что при коронавирусе ярко выражены бронхоспазмы. Больной может проверить себя в процессе кашля протяжным выдохом. Если он услышит «просвист», значит бронхиолы у него сужены. Это тоже является признаком коронавируса.

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