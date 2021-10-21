Горняк22: Что такое Охотничья, или Кровавая, луна и как она влияет на жизнь людей

Кровавая луна. Полнолуние Фото: Pexels

Полнолуние 20 октября 2021 года называют Охотничьей, или Кровавой, луной. Рассказываем, что означают эти эффектные названия и как полнолуние повлияет на мир и людей

Октябрьское полнолуние будет в 17.56 по мск, пишет Dailyhoro.ru. Спутник Земли будет находиться в созвездии Овна, а усиливать ее влияние будут Марс и Плутон. Разбираемся, что это все значит.

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Что такое Охотничья луна

Считается, что октябрьское полнолуние – лучший период для охоты. Отсюда и названия – Охотничья и Кровавая луна, объясняет starwalk.space.

В Китае Охотничью луну называют Доброй, в Южной Африке – Луной семян, в южном полушарии – Яичной, Рыбной, Розовой и Пробуждающей луной.

В чем особенность полнолуния 20 октября

Полнолуние в Овне будет провоцировать на храбрые, независимые поступки и одновременно обнажит уязвимость внутреннего мира людей, рассказывает biwork.ru. Будет сложно держать свое эго под контролем. Возможны кризисные ситуации, отголоски которых будут заметны еще несколько месяцев.

Гороскоп на 20 октября 2021 года

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Близнецов полнолуние испытает на прочность. Есть шанс сдвинуть дела с мертвой точки.

Раки ощутят эмоциональную нестабильность. Им понадобится поддержка близких.

Львы столкнутся с трудностями на работе и в бизнесе. Авторитет окажется в опасности.

У Дев появится возможность решить финансовые вопросы. Им стоит остерегаться мошенников.

Весы получат возможность отстоять свою точку зрения и стать лидерами.

Скорпионы рискуют попасть в обострившийся конфликт. Им нужно уделять внимание близким.

У Стрельцов наступит время для самореализации. Нужно незамедлительно браться за дела.

Козерогам полнолуние может выбить почву из-под ног, однако врожденное упрямство может помочь.

Водолеям астрологи рекомендуют не хвастаться и не разглашать свои планы. Им показана уединенная кропотливая работа.

Рыбам полнолуние принесет позитивные перемены. Астрологи рекомендуют углубиться в сферу финансов.

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