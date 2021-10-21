Горняк22: Сергей Безруков попал в больницу из-за коронавируса

Сергей Безруков Фото: instagram.com/s_bezrukov

По словам артиста, он надеется, что болезнь пройдет в легкой форме и он быстро встанет на ноги. Ранее Безруков вакцинировался от ковида

В Москве 48-летний актер Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.

«Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем, переношу легко… Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать. Всем здоровья!» – написал артист.

Актера доставили в больницу с симптомами ОРВИ. Безруков отметил, что все спектакли с его участием перенесут на другие даты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

Ранее Игорь Крутой попросил помолиться за здоровье больного ковидом Александра Серова. Врачи диагностировали у музыканта 75-процентное поражение легких. После поста с просьбой подписчики начали писать комментарии с поддержкой артиста. Здоровья Серову также пожелали Алсу и Игорь Николаев.

ТОЛК