Горняк22: В Рубцовске аптеки снова начали продавать лекарства поштучно

Лекарства Фото: pixabay.com

С 19 октября аптеки, на которые пожаловались горожане, вновь начали работать, и теперь там отпускают лекарства в требуемом количестве

В Рубцовске две аптеки «Губернский лекарь» на улицах Алтайской и Тихвинской возобновили работу и снова продают препараты поштучно, а не только коробками, сообщает «вРубцовске.ру».

«Спасибо Вам за отклик на нашу просьбу разобраться в ситуации. Уверена, что все стало как прежде благодаря широкой огласке в СМИ. Теперь мы опять можем купить лекарств столько, сколько нужно, а не сколько выгодно аптекам», – рассказала местная жительница.

Напомним, что на прошлой неделе рубцовчане заявили, что в двух городских аптеках перестали продавать лекарства поштучно. После огласки проблемы аптечные пункты приостановили работу, но вскоре снова открылись. Региональный Минздрав и Роспотребнадзор на сегодняшний день никак не прокомментировали ситуацию.

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