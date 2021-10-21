Горняк22: На фасаде барнаульского детсада появилось граффити «Стрижи»

Детский сад Фото: "Вечерний Барнаул"

Теперь стрит-арт с изображением нескольких стрижей будет встречать юных воспитанников детского сада и их родителей каждое утро

19 октября мастер аэрографии Николай Замятин дорисовал изображение, символизирующее пилотажную группу «Стрижи», на фасаде детсада № 273 (пр. Южный Власихинский, 40), сообщает «Вечерний Барнаул».

Идея такого рисунка появилась в сентябре 2020 года, когда летчики знаменитой пилотажной группы посетили детский сад в рамках празднования 290-летнего юбилея города и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

После этого в учреждении провели конкурс детских рисунков. Лучшие из них выбрали для создания проекта граффити, которое сейчас нанесли на фасад детского сада.

Ранее стало известно, что на барнаульском детском саде нарисуют нескольких стрижей. Разрисовать фасад дошкольного учреждения было решено в рамках молодежного проекта, который реализуется по муниципальной программе «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула».

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