Горняк22: Жительница Алтайского края выиграла 1,2 млн рублей за сканирование кодов

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Проверить код маркировки можно в приложении «Честный знак», которое скачали более 4,5 млн человек. К 2024 году в России появится единая система маркировки и отслеживания товаров

Жительница Алтайского края выиграла 1,2 млн рублей в розыгрыше призов от Центра развития перспективных технологий. Для участия требовалось отсканировать десять DataMatrix-кодов маркировки товаров, сообщает ТАСС.

«Главный приз получила жительница Алтайского края. Она планирует потратить полученные деньги на ремонт жилья. Акцию приурочили к началу второго этапа маркировки молочной продукции. Она проходила с 1 сентября по 11 октября», – рассказали в пресс-службе.

Всего в розыгрыше призов приняли участие более 350 тысяч человек. Они проверили 1,9 млн товаров. Чаще всего участники сомневались в подлинности обуви, молочной продукции, одежды, лекарств и духов.

Ранее глава алтайского поселения Василий Метелев выиграл 100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID. Он возглавляет Паспаульское сельское поселение Чойского района Республики Алтай. Всего определят одну тысячу победителей, каждый из которых получит деньги.

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