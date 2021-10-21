Горняк22: 382 новых случая ковида зарегистрировали в Алтайском крае, умерли 22 пациента

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В госпиталях края сейчас проходят лечение 3 634 пациента, у них всех – подтвержденная коронавирусная инфекция. Еще 432 человека лечатся в госпиталях с пневмониями и неподтвержденным ковидом

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 382 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе уже 83 853 подтвержденных случая ковида, из них 6 318 приходится на детей до 17 лет, сообщает оперштаб края.

В Алтайском крае за месяц заразились коронавирусом 7 728 взрослых и 928 детей.

Коронавирус в Алтайском крае на 20 октября

За сутки умерли 22 человека, в том числе от COVID-19 – 20. За все время скончались 5 975 пациентов.

Выздоровели за сутки 114 пациентов. С начала пандемии – 60 692.

Количество тяжелобольных коронавирусом в регионе сейчас – 782, из них 276 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В госпиталях края развернуто 4 509 коек для ковид-больных, из них 3 329 подключены к кислороду, оборудованы ИВЛ – 357, в резерве – 443.

Вакцинация в Алтайском крае

Алтайский край получил 1,036 млн комплекта вакцины от коронавирусной инфекции.

На утро 20 октября в крае прививается 731 тыс. человек. Полностью привиты 678,4 тыс. жителей региона, первую прививку получили 42,9 тыс. человек.

Ревакцинированы (повторно проходят вакцинацию) 9,5 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 125,

Бийск – 24,

Рубцовск – 21,

Алейск – 16,

Яровое – 14,

Заринск, Локтевский и Шипуновский районы – по 9,

Алейский, Змеиногорский, Ключевский, Табунский и Третьяковский районы – по 8,

Бийский, Волчихинский, Заринский, Зональный, Романовский, Рубцовский и Топчихинский районы – по 7,

Егорьевский и Калманский районы – по 5,

Новоалтайск, Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Тогульский, Угловский и Усть-Пристанский районы – по 4,

Белокуриха, Ребрихинский и Усть-Калманский районы – по 3,

Славгород, Благовещенский, Петропавловский, Солтонский и Троицкий районы – по 2,

Камень-на-Оби, Косихинский, Красногорский, Павловский, Смоленский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный и Чарышский районы – по 1.

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