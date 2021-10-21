Горняк22: 382 новых случая ковида зарегистрировали в Алтайском крае, умерли 22 пациента
Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
В госпиталях края сейчас проходят лечение 3 634 пациента, у них всех – подтвержденная коронавирусная инфекция. Еще 432 человека лечатся в госпиталях с пневмониями и неподтвержденным ковидом
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 382 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе уже 83 853 подтвержденных случая ковида, из них 6 318 приходится на детей до 17 лет, сообщает оперштаб края.
В Алтайском крае за месяц заразились коронавирусом 7 728 взрослых и 928 детей.
Коронавирус в Алтайском крае на 20 октября
- За сутки умерли 22 человека, в том числе от COVID-19 – 20. За все время скончались 5 975 пациентов.
- Выздоровели за сутки 114 пациентов. С начала пандемии – 60 692.
- Количество тяжелобольных коронавирусом в регионе сейчас – 782, из них 276 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
- В госпиталях края развернуто 4 509 коек для ковид-больных, из них 3 329 подключены к кислороду, оборудованы ИВЛ – 357, в резерве – 443.
Вакцинация в Алтайском крае
Алтайский край получил 1,036 млн комплекта вакцины от коронавирусной инфекции.
На утро 20 октября в крае прививается 731 тыс. человек. Полностью привиты 678,4 тыс. жителей региона, первую прививку получили 42,9 тыс. человек.
Ревакцинированы (повторно проходят вакцинацию) 9,5 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 125,
Бийск – 24,
Рубцовск – 21,
Алейск – 16,
Яровое – 14,
Заринск, Локтевский и Шипуновский районы – по 9,
Алейский, Змеиногорский, Ключевский, Табунский и Третьяковский районы – по 8,
Бийский, Волчихинский, Заринский, Зональный, Романовский, Рубцовский и Топчихинский районы – по 7,
Егорьевский и Калманский районы – по 5,
Новоалтайск, Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Тогульский, Угловский и Усть-Пристанский районы – по 4,
Белокуриха, Ребрихинский и Усть-Калманский районы – по 3,
Славгород, Благовещенский, Петропавловский, Солтонский и Троицкий районы – по 2,
Камень-на-Оби, Косихинский, Красногорский, Павловский, Смоленский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный и Чарышский районы – по 1.