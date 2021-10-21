Горняк22: МВД не нашло нарушений у проехавшего «зебру» на «красный» служебного авто

Кадр из видео Фото: instagram.com/solundar04

В ведомстве не усмотрели вины водителя автомобиля ДПС — здесь посчитали, что Правила дорожного движения нарушили сами пешеходы

Министерство внутренних дел по Республике Алтай провело проверку опубликованного в Сети ролика, на котором служебный автомобиль полиции проезжает пешеходный переход на «красный», и не нашла нарушений в действиях водителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, как в Горно-Алтайске на пешеходном переходе патрульное авто ДПС с включенным проблесковым маячком не пропустило пешеходов, переходящих проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. На опубликованных кадрах видно, как полицейская иномарка на большой скорости подъезжает к «зебре», по которой в это время идут люди, и тормозит в последний момент, вынуждая двух женщин отпрыгнуть в сторону. Комментаторы посчитали, что полицейские, в нарушение ПДД, не использовали дополнительно специальный звуковой сигнал для преимущества на дороге.

Однако в МВД сообщили, что звуковой спецсигнал на автомобиле звучал – на видео это звук так называемой «крякалки», а сам экипаж направлялся на место ДТП по заданию дежурного.

При этом ведомстве усмотрели в ролике нарушение правил идущими по «зебре» пешеходами.

«На видео четко видно, что некоторые пешеходы не пропускают автомобиль, тем самым нарушая ПДД»,– отметили в ведомстве.

Между тем свою проверку инцидента инициировала прокуратура региона.

ТОЛК