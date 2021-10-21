Горняк22: Российских предпринимателей призвали выплачивать премии за вакцинацию от COVID

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

По данным оперштаба, в России первый компонент вакцины поставили более 51 млн человек, завершили вакцинацию 47,5 млн россиян

Глава «Опоры России» Александр Калинин призвал предпринимателей выписывать сотрудникам премии до 4 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса, сообщает ТАСС.

«Рост предпринимательских настроений зависит от экономической стабильности без локдаунов. Мы призываем бизнес поощрять вакцинацию материальной премией до 4 тысяч рублей без взносов и налогов», – подчеркнул он.

Напомним, что в Алтайском крае ужесточили требования к обязательной вакцинации. Региональный Роспотребнадзор уточнил список профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. В обязательном порядке также должны привиться люди с хроническими заболевания и те, кому 60 лет и старше.

Ранее сотрудники алтайского магазина не смогли отстоять в суде отказ от вакцинации. Четверо сотрудников магазина не захотели ставить прививку от коронавируса. В связи с этим руководство отстранило их от работы без сохранения зарплаты. Суд признал действия руководства законными.

ТОЛК