Горняк22: Как хранить соленья зимой: народные приметы 21 октября на Трифона и Пелагею

Соления. Заготовки. Еда Фото: pexels.com

В этот день на Руси наши предки подготавливали к зиме одежду и обувь, занимались вязанием, рубкой деревьев и опусканием в омуты бочек с соленьями

21 октября отмечается народно-христианский праздник «Трифон и Пелагея». По-другому его называют «Ознобицы», «Ознобуха», «Починки», «Палашка» и «Зябушка». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 21 октября

В этот день хозяйки дома доставали зимнюю одежду из шкафов и подготавливали ее к предстоящим холодам. При этом они приговаривали: «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет». А новую одежду матери готовили детям, которые собирались в ближайшее время играть свадьбу.

Мужчины 21 октября спускали на дно реки бочки с соленьями. Температура воды подо льдом зимой никогда не опускалась ниже нуля, поэтому продукты не портились и не замерзали.

На Трифона и Пелагею было принято закладывать новые поля для сельскохозяйственных нужд. Для этого частично сжигали и рубили некоторые деревья.

Считалось, что именно с этого дня начинается похолодание, а наступление зимы не заставит себя долго ждать.

Народные приметы 21 октября

Если облака низко располагаются, то скоро наступят холода.

Если луна в кругах виднеется, то лето будет сухим.

Если мыши свою нору роют в теплую сторону, то зима будет суровой.

Около солнца появился туманный круг – к сухой и ясной погоде.

Лес сереет – к морозу.

Алтайский край накроют морозы до -27 градусов в выходные Фото: Фото: Анна Меньшикова

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