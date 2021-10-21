ГОРНЯК22 21.10.2021
Общество

Горняк22: Международный день начос 2021: история и вкусные рецепты

Горняк22
15 часов Ago

Начос. Чипсы. Еда Фото: pexels.com

Начос — это популярная закуска мексиканского происхождения, чипсы из тортильи, которые подаются с разнообразными топингами

История Международного дня начос

Международный день начос отмечается ежегодно 21 октября. Свое название эти уникальные чипсы получили в честь мексиканского ресторатора Игнасио «Начо» Анайи. Именно его называют изобретателем популярного в США и Мексике продукта. Об этом пишет портал rus.team.

Считается, что впервые начос приготовили в 1943 году и представляли собой жареные кукурузные тортильи, которые были покрыты растопленным сыром и мелко нарубленным перцем халапеньо.

Начос. Чипсы. Еда1 Начос. Чипсы. Еда Фото: pexels.com

Простые рецепты начос

Начос для ПП-шников

Для приготовления понадобится только четыре ингредиента – лаваш, паприка, соль и вода.

Лаваш нужно нарезать на треугольники и обмакнуть их в миске, где предварительно смешаны три оставшихся продукта. После этого чипсы раскладывают на противень и отправляют в разогретую на 190 градусов духовку на девять минут.

Начос из кукурузной муки

Для такого рецепта нужна кукурузная и пшеничная мука, молоко, соль, сахар, паприка, карри и растительное масло.

Все сухие ингредиенты смешать, добавить столовую ложку масла, постепенно влить молоко и замесить тесто. После его делят на три части, раскатывают тонким слоем и режут на треугольники. Полученные чипсы выпекают на пергаментной бумаге в духовке на 200 градусах примерно 5-7 минут.

Начос. Чипсы. Еда2 Начос. Чипсы. Еда Фото: pexels.com

Сырный соус для начос

Ингредиенты – сметана, перец чили, твердый сыр и сливочное масло.

Для того, чтобы приготовить соус к чипсам, нужно растопить сливочное масло, добавить туда тертый сыр, выложить сметану и измельченный перец. После этого массу следует тщательно перемешивать до тех пор, пока сыр полностью не растает.

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