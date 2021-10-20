Горняк22: Полиция проверяет сообщение об избиении жителя Алтайского края сыном депутата

Кулак. Драка Фото: pixabay.com

Родные пострадавшего рассказали, что мужчина сейчас находится в больнице и ему требуется операция. Полиция проводит проверку

Алтайские полицейские проверяют информацию о том, что сын депутата из Тальменского района избил 40-летнего местного жителя, сообщает РИА Новости.

Так, сестра пострадавшего рассказала, что в селе Кашкарагаиха ее брат якобы сделал замечание мужчине, мать которого является депутатом местного райсовета. В тот же день он вместе с друзьями нашел сельчанин и избил его. При этом он предупредил, чтобы тот не обращался в полицию, так как «его мать депутат».

По словам автора сообщения, сейчас пострадавший находится в больнице, ему предстоят операции. Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что неизвестные жестоко избили алтайских рыбаков и грозились их утопить. Мужчина с сыном и пожилым отцом поплыли на лодке искать заводь для рыбалки. В этом время к ним подошел мужчина и попросили убраться с выбранного места. Завязалась драка, незнакомец ударил рыбака в челюсть, а когда тот потерял сознание, начал избивать руками по голове, груди и животу. Ударили и пожилого отца мужчины, он упал и потерял сознание. Их доставили с травмами в больницу.

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