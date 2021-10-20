Горняк22: В Барнауле пьяная пара устроила драку в «наливайке» и напала на полицейских

Полиция Фото: pixabay.com

Пара вела себя дерзко: грубила сотрудникам полиции и требовала их отпустить. При этом они грозили силовикам, что сами «посадят их»

Вечером 18 октября пьяная пара устроила дебош в кафе на улице 1-й Западной в Барнауле, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Фото: Unusual Crimes Barnaul

Сначала мужчина начал спорить с другими посетителями кафе из-за вызывающего поведения своей спутницы. Тогда вся компания вышла «пообщаться» на улицу. В это время администратор вызвал охрану и полицию.

Когда силовики приехали на место, зачинщик попытался наброситься на полицейских с нунчаками (оружие в восточных единоборствах: две короткие дубинки цилиндрической формы, скрепленные стальной цепочкой), однако его успели «повязать». Тогда его дама подобрала оружие, кинулась на полицейских и ударила одного из силовиков. Вскоре женщину также скрутили.

При этом пара уверяла, что нунчаки учебные и якобы мужчина занимается восточными единоборствами.

Ранее сообщалось, что в Барнауле посетители кафе подрались из-за места за столиком. По данным источника, события произошли днем 12 октября в заведении общепита на улице Новосибирской. На видео с камеры наблюдения видно, как в зал заходят женщина и мужчина. Последний якобы обратился к двум сидящим у окна молодым людям с требованием освободить место, а получив отказ, ударил одного из них стеклянной бутылкой по голове. Завязалась драка, к которой присоединились еще несколько человек из очереди.

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