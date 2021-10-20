Горняк22: Следователи инициировали вопрос отставки мэра Бийска Студеникина

Дума Бийска Фото: yandex.ru

Всего во время заседания горсовет рассмотрит около 20 вопросов. Также депутатам придется внести изменения в бюджет, обсудить проведение ЕГЭ и ОГЭ

На следующей сессии бийской городской думы, которая состоится 29 октября, депутаты рассмотрят вопрос соответствия мэра занимаемой должности, сообщает «Бийский рабочий».

Его внесли на рассмотрение следователи. Причиной тому стали дома на Спекова, которые признали не пригодными для проживания.

В администрации уже подготовили ответ на данное представление, в котором мэрия выразила несогласие с такой формулировкой. Власти отметили, что город подготовил программу по расселению этих домов, на реализацию которой край выделил 100 млн рублей.

В мэрии пояснили, что если депутаты будут не согласны с доводами следствия, они могут выразить отказ от инициирования отставки мэра.

Бийские депутаты неоднократно требовали отправить в отставку главу города Александра Студеникина. Так, в мае этого года десять депутатов гордумы подписались под соответствующим обращением и отправили его самому руководителю и губернатору края Виктору Томенко. Это необходимое число голосов для ее рассмотрения.

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