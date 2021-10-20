Горняк22: Барнаульца могли похитить вместе с машиной за его долги

Полиция Фото: Толк

Сейчас в инциденте разбираются сотрудники полиции. По их словам, пока к ним никто не обращался с заявлением о похищении человека

Полиция начала проверку после сообщения СМИ о похищении жителя Барнаула Алексея Камардина, сообщает «Банкфакс». По данным источников, инцидент может быть связан с долгами мужчины.

В полиции уточнили, что заявление о похищении человека родственники барнаульца не подавали.

Напомним, вечером 18 октября возле ТРЦ «Европа» (Павловский тракт, 251в) в Барнауле двое неизвестных похитили барнаульца Алексея Камардина вместе с его автомобилем.

По словам очевидцев, двое мужчин в медицинских масках подошли к барнаульцу с бокового входа в ТЦ, силой посадили в его автомобиль Toyota Rav4 и увезли в неизвестном направлении. После этого телефон похищенного был недоступен, а с карты начали списывать денежные средства.

Позже знакомые барнаульца заявили, что его нашли живым. Якобы мужчину усыпили и бросили в автомобиле.

Похожая история произошла в Барнауле вечером 2 октября 2018 года – тогда из своего гаража исчез житель города Михаил Седов. Его также увезли на его авто. Инцидент вызвал в регионе широкий общественный резонанс. Через несколько дней тело мужчины обнаружили в Борзовой Заимке. А за несколько дней до этого был найден и угнанный автомобиль погибшего.

Позже за похищение и убийство осудили двух молодых людей – Михаила Поспелова и Евгения Кочергина. Алтайский краевой суд в присутствии присяжных приговорил Поспелова к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, а Кочергина – к 16 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Обжаловать этот вердикт стороне защиты не удалось. Кроме того, осужденных обязали выплатить компенсацию морального вреда. Сообщалось, что семья Михаила Седова требовала с его убийц 4,5 млн рублей.

ТОЛК