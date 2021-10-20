Горняк22: Вымогательницу 2 млн рублей у Тарзана осудили на пять лет колонии

Сергей Глушко(Тарзан) Фото: instagram.com/tarzan___official

Предположительно, обвиняемая вымогала у Сергея Глушко деньги, угрожая в противном случае распространить ролик интимного содержания с его участием

18 октября в Москве суд приговорил Антонину Саввидис к пяти годам лишения свободы за вымогательство 2 млн рублей у Сергея Глушко (Тарзана), сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Стало известно, что в ноябре 2020 года женщина и ее подельница требовали у мужа певицы Наташи Королевой деньги за нераспространение порочащих его сведений. Артист обратился в полицию. В рамках оперативного эксперимента при передаче 2 млн рублей в одном из ресторанов Москвы сотрудники задержали женщину. Ее соучастницу поймали позже, сообщает ТАСС.

Суд признал обвиняемую виновной по статье 163 УК РФ («Вымогательство») и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее стало известно, что Настя Ивлеева и Элджей поделили имущество после развода. У блогера остались двухэтажный особняк в Подмосковье, земля, а также элитные автомобили. Элджей добровольно оставил бывшей супруге свою половину особняка. Имущество, которое досталось Ивлеевой, оценили в 150 млн рублей.

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