Горняк22: «Головастик» смял легковушку и улетел в кювет на трассе в Алтайском крае

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Один из участников аварии получил серьезные повреждения кузова, другой после столкновения угодил в кювет. Подробности уточняются

Серьезное ДТП произошло вечером 19 октября на трассе Павловск – Ребриха – на участке столкнулись УАЗ «Головастик» и Toyota Allion, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, от удара отечественный автомобиль улетел в кювет. Судя по снимкам с места происшествия, у легковушки сильно смята передняя часть.

Есть ли в аварии пострадавшие, не уточняется. Подробности ДТП будут известны позже.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске три человека пострадали в ДТП со скорой помощью. Вечером 18 октября в районе дома №129а на Новоегорьевском тракте столкнулись «УАЗ» скорой помощи и Mitsubishi Lancer. Предварительно известно, что 50-летний водитель «УАЗа», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю, который ехал по главной дороге, и столкнулся с ним. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир скорой, а также пассажир иномарки. С тяжелыми травмами их доставили в горбольницу №1.

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