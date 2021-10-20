Горняк22: Врачи достали из уха ребенка два зуба и карамельку

Врачи Фото: pixabay.com

Лор-врач из Нижнего Новгорода рассказала случай из практики, когда у ребенка за два дня из уха достали два зуба и карамельную конфету

В Нижнем Новгороде врачи извлекли из уха ребенка два зуба и карамельку. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказала отоларинголог Екатерина Воронина.

По ее словам, ребенок с неврологическими нарушениями поступил в больницу с жалобами на резкую боль в ухе.

«При осмотре в слуховом проходе обнаружили инородное тело белого цвета. В операционной достали зуб. Но барабанная перепонка не обозрима… Визуализируется еще одно инородное тело белого цвета – еще один зуб. С трудом, конечно, но убрали», – рассказала доктор.

Врач отметила, что все зубы во рту у маленького пациента были на месте. Чьи были зубы, которые оказались в ухе, выяснить не удалось. На следующий день при осмотре ребенка в ухе нашли карамельную конфету.

Ранее стало известно, что четырехлетнего мальчика едва не задушил одногруппник в детском саду. После случившегося мать пострадавшего ребенка написала заявление в правоохранительные органы и решила пока не водить сына в сад. По ее словам, мальчик, который напал на ее сына, бил и других детей, но воспитатели закрывали на это глаза.

ТОЛК