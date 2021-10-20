Горняк22: Эксперты назвали тонкости, которые помогут продать авто выгоднее

Автомобиль Фото: pixabay.com

Выбирая подержанное авто, покупатель обращает внимание на поведение и ответы продавца. Поэтому по телефону важно рассказывать о своем транспортном средстве подробно

Перед показом потенциальному покупателю машину нужно тщательно помыть снаружи и внутри. Рекомендуется также устранить все сколы краски и следы ржавчины, а также отполировать фары. Сверкающий и чистый автомобиль изначально выигрывает в глазах покупателя по сравнению с грязным, сообщает «Слово и Дело».

Навести порядок следует и под капотом. Там должно быть чисто, но не идеально, ведь намытый до блеска двигатель у подержанного авто вызовет лишние подозрения. А вот потеки масла и следы на бачке омывателя нужно убрать. Кроме того, нужно долить все жидкости: «стеклоомывайку» и моторное масло.

Перед продажей владельцу также стоит убедиться, что машина не выдаст «неожиданных сигналов» в самый неподходящий момент. Опытный автомобилист прислушается к звуку работы двигателя, который должен трудиться ровно и без перебоев.

После подготовки авто необходимо правильно подать объявление о продаже. Рекомендуется тщательно снять машину снаружи, а также сделать снимки салона, сидений, приборной панели. Важно также подробно рассказать о своем автомобиле и поставить цену чуть дороже средней стоимости аналогичных авто, чтобы оставить простор для возможного торга.

Ранее стало известно, что в Новосибирске продают места в очереди на новые машины. В 2021 году в России образовался дефицит новых автомобилей. По словам автолюбителей, они вынуждены по 5-7 месяцев ждать новые машины, а сейчас дошло до того, что места в очередях стали продавать на сайтах объявлений.

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