Горняк22: Ради перемен: первые жители Барнаула приняли участие в переписи населения

Переписчики Фото: Виталий Барабаш

Некоторые горожане надеются, что после подведения итогов Всероссийской переписи населения им удастся решить насущные проблемы

Всероссийская перепись населения в Алтайском крае, как и во всей стране, стартовала 15 октября, но первые переписчики пошли по домам 18 октября. По словам руководителя Алтайкрайстата Ольги Ситниковой, всего в регионе к своим обязанностям приступил 4 131 переписчик. Также в крае развернули 689 стационарных переписных пунктов, из них 13 – в МФЦ. В Барнауле действует 218 переписных пунктов.

Переписчиков ждет особый режим работы

В первый день работы переписчиков «в полях» журналисты краевых СМИ побывали в поселке Южном, где организована работа двух стационарных переписных участков. Контролер одного из них Наталья Николаева рассказала, что основная нагрузка на переписчиков ляжет в выходные дни и в вечернее время, когда большинство людей находится дома.

К пожилым людям переписчики, напротив, пойдут в дневное время, чтобы не испугать их поздним визитом.

Отдельно Наталья Николаева остановилась на теме безопасности:

«Люди бывают разные. Нам уже передали список помещений, куда переписчикам не стоит ходить самостоятельно. Туда мы пойдем в сопровождении дружинника либо участкового полицейского».

Переписаться можно дистанционно

Глава Алтайкрайстата Ольга Ситникова, также посетившая переписной участок на Южном, напомнила о главном новшестве Всероссийской переписи населения.

Ольга Ситникова Фото: Виталий Барабаш

По ее словам, с 15 октября по 8 ноября каждый житель страны, имеющий стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, может самостоятельно пройти электронную перепись.

При этом можно предоставить информацию как о себе, так и о членах своей семьи.

Ситникова заверила, что среднее время заполнения – 20 минут. Электронный переписной лист адаптирован под любой экран. Дистанционное участие в переписи можно принять как со стационарного компьютера, так и со смартфона.

Возможность заработать

Зоя Николаева учится в Алтайской академии гостеприимства. Девушка не скрывает, что пошла в переписчики из желания заработать. За месяц за вычетом налогов ей обещают заплатить 16 тысяч рублей. За эти деньги ей предстоит переписать около 600 человек, а это три многоквартирных дома.

Зоя Николаева Фото: Виталий Барабаш

Студентка добавила, что, помимо заработка, ей интересна сама процедура.

Жительница поселка Южного Татьяна Колганова стала одной из первых, кто встретил переписчика у себя дома. Женщина рассказала, что на улице Отрадной, где она проживает, нет освещения. Она надеется, что результаты переписи напрямую покажут количество людей, проживающих на их улице, и, возможно, это как-то поможет решить их проблему.

Юлия Цыкунова Фото: Виталий Барабаш

Еще одна жительница поселка, Юлия Цыкунова, рассказала, что ей самой интересно узнать статистические данные о жителях нашей страны. Она уверена, что объективная картина может сложиться только при условии максимальной вовлеченности людей в этот процесс.

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