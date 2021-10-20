Горняк22: Осужденную за шпионаж топ-менеджера отправили в колонию Алтайского края

Тюрьма. Решетка Фото: pixabay.com

Мосгорсуд признал бывшего топ-менеджера виновной в шпионаже. Сама осужденная заявила, что спецслужбы подтасовали факты против нее

Бывший топ-менеджер «Интер РАО» (российская энергетическая компания) Карина Цуркан будет отбывать наказание за шпионаж в колонии Алтайского края, сообщает «Коммерсантъ».

Однако, по словам ее адвоката Анны Ставицкой, это противоречит закону, так как Цуркан должна отбывать наказание в регионе России, где она проживала или была осуждена.

«Я уже направила обращение главе ФСИН Александру Калашникову и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в эту ситуацию», – сообщила адвокат.

Верховный суд России оставил в силе приговор Карине Цуркан, который вынес Мосгорсуд за шпионаж в пользу Молдавии (ст. 276 УК РФ) – она получила 15 лет лишения свободы. Осужденная заявила, что факты ее причастности к преступлению якобы подтасовали спецслужбы.

Ранее сообщалось, что уроженку Алтайского края Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации. Она признала себя виновной и получила 1,5 года тюрьмы. В противном случае ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Девушка освободилась и вернулась в Россию в октябре 2019 года.

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