Горняк22: Половина опрошенных жителей Алтайского края заявили, что нуждаются в подработке

Женщина. Работа. Ноутбук Фото: Pixabay

По словам аналитиков, в регионе работодатели за подработку готовы платить до 150 тысяч рублей. Чаще всего высокооплачиваемые подработки предлагают в сфере услуг и продаж

Половина жителей Алтайского края заявили, что им необходима подработка. Об этом стало известно из исследования hh.ru.

Так, 50% респондентов из Алтайского края признались, что ищут дополнительный заработок для поддержания семейного бюджета. При этом только у 8% опрошенных подработка уже есть, и они не планируют от нее отказываться.

Опрос показал, что, по сравнению с началом года, потребность в еще одном заработке у жителей Алтайского края выросла на 3%. Население постоянно нуждается в увеличении ежемесячного дохода. 33% граждан, по их словам, не хватает 20 тысяч рублей для покрытия основных ежемесячных нужд.

Чаще всего о дополнительном заработке думают работники салонов красоты и фитнеса (74%), преподаватели (65%), юристы, бухгалтеры и работники сферы искусства (по 56%). Среди тех, у кого уже есть подработка, больше всего маркетологов и работников гостиничного бизнеса.

При этом больше всего работодатели на частичной занятости готовы платить менеджеру по продажам – до 150 тысяч рублей, водителю с личным авто – до 120 тысяч рублей и эксперту по инструментальному обследованию – от 120 тысяч рублей на руки.

Ранее «Толк» сообщал, что четверть жителей Алтайского края мечтают о жизни без работы. Чаще всего о желании жить без работы заявляли респонденты в возрасте около 25 лет (28%) и старше 50 лет (27%). Популярнее всего такое решение оказалось среди специалистов продаж, юристов и административного персонала.

ТОЛК