Горняк22: Жителям барнаульских новостроек «запретили» кормить голубей

Квартал "Лазурный" Фото: Барнаул22

Жители одного из барнаульских кварталов устали видеть горы помета и зерно в своих дворах. Они придумали способ, как бороться с теми, кто кормит птиц на улице

В барнаульском микрорайоне Лазурном появились таблички с надписями о запрете кормления голубей, сообщает Barnaul22.

Так, на аллее на улице Шумакова разместили баннер «Внимание! Голубей кормить запрещено!». За это жителям и гостям квартала грозит штраф в три тысячи рублей. Видимо, жителям микрорайона надоел помет и остатки еды, которые остаются после птиц.

Однако пользователи Сети разделились на два лагеря: одни поддержали такую идею, другие сочли, что запрещать кормить птиц «это странно».

«На каком основании запрет, ссылка на закон? Или теперь можно запрещать всем и всё?»,

«Правильный смысл таблички и штраф, есть надежда, что напугает хоть кого-то»,

«Решать нужно не табличками, а реальными штрафами. Штрафовать и голубятников, и собачников!»,

«Знаете, это птицы, вы с ними ничего поделать не сможете, а вот если будут чистить и мыть такие аллейки, будет чище», – написали в Сети.

Ранее в Алтайском крае ввели запрет на убой скота на личных подворьях. Однако после волны протеста краевое управление ветеринарии согласилось сдвинуть сроки запрета на 10 ноября. При этом депутаты АКЗС попросили сделать отсрочку до конца ноября, а алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов – до конца 2022 года.

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