Горняк22: Что показала компания Apple на второй осенней презентации

MacBook Pro Фото: Скриншот видео

Ноутбукам добавили долгожданные слоты для карт-памяти, наушники оснастили двумя новыми фишками, а колонки теперь можно приобрести в новых ярких расцветках

Новые ноутбуки MacBook Pro

Впервые у ноутбуков Apple появились модели с диагональю 14.2 и 16.2 дюймов. Рамки экрана существенно уменьшили, яркость увеличили до 1600 нит, также есть поддержка HDR.

Долгожданное обновление для всех пользователей MacBook – возвращение разъемов DMI, слот для SD-карт и MagSafe для быстрого подключения зарядки. На клавиатуре убрали сенсорную область из прошлой модели и вернули привычный ряд функциональных клавиш.

Стоимость MacBook Pro 14 начинается от 189 990 рублей, а MacBook Pro 16 – от 234 990 рублей.

Наушники AirPods 3

AirPods 3 Фото: Скриншот видео

Новая гарнитура стала немного меньше в размерах и получила обновленный дизайн. Теперь устройство на одном заряде может работать до шести часов, а сам кейс повысит автономность до 30 часов.

Наушники не будут поддерживать активное шумоподавление. Однако их оснастили фишками пространственного аудио и вычислительного аудио.

Стоимость AirPods 3 в нашей стране составит 16 490 рублей.

Колонки HomePod mini

Колонки HomePod mini Фото: Скриншот видео

Еще одна новинка – миниатюрные колонки в новых вариантах расцветки. Кстати, они до сих пор официально не продаются в России.

К стандартным белой и черной расцветкам добавили темно-синюю, желтую и оранжевую.

Стоимость в США останется прежней – 99 долларов.

Процессоры M1 Pro и M1 Max

Процессоры M1 Pro и M1 Max Фото: Скриншот видео

Представители компании показали также несколько новых высокопроизводительных ARM-процессоров собственной разработки – M1 Pro и M1 Max. Первый получил новую компоновку элементов и увеличенный размер. На нем можно разместить до 32 ГБ оперативной памяти.

Второй процессор стал больше в размере, но имеет те же 10 вычислительных ядер. Он в четыре раза производительнее, так как на нем будет расположен видеочип с 32 ядрами.

Источник

ТОЛК