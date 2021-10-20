Горняк22: Врач объяснил рост тяжелых случаев и смертности от коронавируса среди детей

Дети Фото: pixabay.com

По словам специалиста, дети стали чаще переносить коронавирус в тяжелой форме – с поражением легких, реанимацией и ИВЛ. В некоторых регионах появились летальные исходы

Рост детской смертности от коронавируса связан с ослабленным после карантина иммунитетом, заявил инфекционист Юрий Венгеров, сообщает 360.

По его словам, у детей при сильном поражении легких дыхательная недостаточность может развиваться легче, чем у взрослых. Кроме того, иммунная защита детей ослабла и из-за дельта-штамма.

«Коронавирусы постоянно у нас циркулируют, мы почти все в детстве переболеваем ими, к 18-20 годам у 80% детей есть антитела. Но этот вирус – мутант. Он для иммунной системы чужд, особенно последний вариант», – отметил врач.

При этом вирусолог Анатолий Альтштейн подчеркнул, что дети по-прежнему менее восприимчивы к коронавирусу.

«Поскольку заболевание носит такой массовый характер, среди детей тоже появляются более тяжелые случаи. В этой пандемии вообще всегда есть какие-то риски и исключения», – рассказал он.

Ранее стало известно, что более 6 тысяч детей заразились коронавирусом в Алтайском крае. По данным на 12 октября общее число зараженных достигло 81 045 больных. 704 человека лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, 259 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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