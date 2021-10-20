Горняк22: 374 случая COVID-19 зарегистрировали за сутки в Алтайском крае

Бригада скорой помощи. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся 3 557 пациентов. Еще у 431 больного обнаружена вирусная пневмония

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 374 новых случая коронавирусной инфекции. Всего на 19 октября с начала пандемии заболел уже 83 471 человек, в том числе 6 285 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

29 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, все – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 5 953 жителя региона.

782 пациента сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 276 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

98 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 60 578 пациентов.

Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле – 28 730 (за все время).

Всего в крае развернуто 4 509 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 521 место.

На утро 19 октября в Алтайском крае прививаются 727,4 тыс. человек.

ТОЛК