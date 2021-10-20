Горняк22: В Барнауле первых осенних призывников отправили на места службы

Осенний призыв Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В здании военкомата Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов в целях санитарной безопасности разделяют потоки посетителей. В кабинетах работают рециркуляторы

С 1 октября по 31 декабря в Барнауле проходит призыв на военную службу. За это время планируется призвать более 500 горожан, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Хотя осенняя призывная кампания началась всего две недели назад, в Барнауле уже прошла первая отправка на места службы.

«Первыми пошли служить призывники, находящиеся в тяжелой семейной ситуации. Это те, у которых родители пенсионного возраста или есть дети. Они будут служить вблизи Барнаула», – рассказал зампред призывной комиссии Игорь Теслюк.

По словам председателя призывной комиссии Юрия Еремеева, они стараются учитывать пожелания призывников, но, чтобы принять решение о направлении в те или иные рода войск, необходимо проверить состояние здоровья молодого человека.

«В этом году планируется отправить семь барнаульцев в Президентский полк. На данный момент на призывную комиссию было вызвано более 600 человек, призвано около 200 человек», – отметил подполковник Игорь Теслюк.

Ранее в Сеть попало видео избиения солдата в воинской части Дальнего Востока. На кадрах видно, как несколько человек наносят удары руками и ногами сидящему на полу парню. Предположительно, сослуживцы якобы решили наказать военного, который ушел в казарму во время их стычки с местными.

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