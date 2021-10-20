Горняк22: В Новосибирске на четверо суток ввели режим черного неба

Загрязнение воздуха Фото: pixabay.com

По данным сервиса airvoice.io, повышенный уровень загрязнения воздуха в городе сохраняется с 17 октября. Местным жителям порекомендовали по возможности не выходить на улицу и закрыть окна

С 18 октября в Новосибирске установили режим черного неба из-за накопления вредных веществ в воздухе, сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

«В период с 18 до 21 октября 2021 года на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – рассказали синоптики.

На прошедших выходных загрязнение воздуха в городе достигло 7 баллов из 10 возможных. Такие показатели зафиксировали на улицах Немировича-Данченко, Сибирской, Красноуфимской, Линейной и Первомайской.

Ранее в ГИБДД нашли автобусы, отравляющие воздух в Барнауле. Специалисты с помощью специального прибора проверили порядка 20 автобусов. Нарушителям – владельцам транспортных средств – грозят штрафы в размере от 300 до 500 рублей и от 500 до 1 тысячи рублей.

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