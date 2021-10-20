Горняк22: В Барнаульском зоопарке отменили концерт из-за вспышки ковида

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Из-за роста заболеваемости коронавирусом и введенных губернатором ограничений в крае отменяют многие массовые мероприятия

Руководство барнаульского парка «Лесная сказка» отменило концерт, посвященный презентации гимна Барнаульского зоопарка. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Такое решение приняли из-за скачка заболеваемости коронавирусом в регионе. Организаторы отметили, что не хотят подвергать риску здоровье горожан.

При этом деньги за купленные на концерт билеты горожанам пообещали вернуть в кассах.

Ранее сообщалось, что депутат алтайского заксобрания Александр Молотов предложил продлить осенние каникулы в регионе до двух недель. По словам парламентария, опыт прошлого года и практика других регионов показали, что такая мера положительно скажется на эпидситуации и не повлияет на экономику. В качестве примера политик привел Ивановскую область, где дети уйдут на двухнедельные каникулы уже с 25 октября.

ТОЛК